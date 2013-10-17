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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
48
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:58

Хочука за границей

Если рассчитываться Хочукой за границей, то по каким курсам валют будет расчет?
Что будет, если валюта, например, польский злотый?
Будет ли кешбэк?
Олег1964
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:52

Кредитная карта

Не доволен банком бсолютно. Погасил кредит полностью 2 месяца назад. А деньги до сих пор списывают. Опираяст на то, что яко бы где то там в марте и апреле не вовремя внес деньги. P.S. деньги вносил вовремя. Нет ни одной просрочки. И даже предположительно она и была, то почему сняли деньги в сентябре, а не сразу за якобы просрочку. И еще, брал карту в Житомире, а закрывать нкжно ехать в Киев. Крайне не удобно и багк реально занимается мошенничеством. По немногу по 200 грн. А так с каждого, то норм сумма выйдет.
gummybear
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:50

  Олег1964 написав:Если рассчитываться Хочукой за границей, то по каким курсам валют будет расчет? Что будет, если валюта, например, польский злотый? Будет ли кешбэк?

Доброго дня!
Відносно кеш беку – якщо торгова точка з МСС зареєстрована під кодом, який потрапляє під умови акції, кеш бек буде нарахований, незалежно від країни розрахунків.
Щодо курсу валют — блокування суми пройде по курсу міжнародної платіжної системи (в момент розрахунку), але списання за рахунком пройде в момент отримання файлів від ПЦ за комерційним курсом.
Щодо конвертації – через те, що Польща входить в Єврозону, блокування пройде з прив'язкою до євро.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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