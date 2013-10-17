Если рассчитываться Хочукой за границей, то по каким курсам валют будет расчет?
Что будет, если валюта, например, польский злотый?
Будет ли кешбэк?
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Додано: Чет 12 вер, 2019 12:58
Хочука за границей
Если рассчитываться Хочукой за границей, то по каким курсам валют будет расчет?
Что будет, если валюта, например, польский злотый?
Будет ли кешбэк?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:52
Кредитная карта
Не доволен банком бсолютно. Погасил кредит полностью 2 месяца назад. А деньги до сих пор списывают. Опираяст на то, что яко бы где то там в марте и апреле не вовремя внес деньги. P.S. деньги вносил вовремя. Нет ни одной просрочки. И даже предположительно она и была, то почему сняли деньги в сентябре, а не сразу за якобы просрочку. И еще, брал карту в Житомире, а закрывать нкжно ехать в Киев. Крайне не удобно и багк реально занимается мошенничеством. По немногу по 200 грн. А так с каждого, то норм сумма выйдет.
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:50
Доброго дня!
Відносно кеш беку – якщо торгова точка з МСС зареєстрована під кодом, який потрапляє під умови акції, кеш бек буде нарахований, незалежно від країни розрахунків.
Щодо курсу валют — блокування суми пройде по курсу міжнародної платіжної системи (в момент розрахунку), але списання за рахунком пройде в момент отримання файлів від ПЦ за комерційним курсом.
Щодо конвертації – через те, що Польща входить в Єврозону, блокування пройде з прив'язкою до євро.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 16 вер, 2019 16:26
Поляндия НЕ входит в еврозону. Она просто в Европе находится. В еврозону входят страны, в которых ходит евро. Ну а через шо конвертит банк часто зависит от его корреспондентов и процессингХа. Обычно таки злотый конвертится через доллар, но то такэ. Вы просто окончательно, точна-точна уточните через шо конвертится у вас злотый...
... делайте хоть что-нибудь!
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