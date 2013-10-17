Если рассчитываться Хочукой за границей, то по каким курсам валют будет расчет?
Что будет, если валюта, например, польский злотый?
Будет ли кешбэк?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 12:58
Хочука за границей
Если рассчитываться Хочукой за границей, то по каким курсам валют будет расчет?
Что будет, если валюта, например, польский злотый?
Будет ли кешбэк?
Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:52
Кредитная карта
Не доволен банком бсолютно. Погасил кредит полностью 2 месяца назад. А деньги до сих пор списывают. Опираяст на то, что яко бы где то там в марте и апреле не вовремя внес деньги. P.S. деньги вносил вовремя. Нет ни одной просрочки. И даже предположительно она и была, то почему сняли деньги в сентябре, а не сразу за якобы просрочку. И еще, брал карту в Житомире, а закрывать нкжно ехать в Киев. Крайне не удобно и багк реально занимается мошенничеством. По немногу по 200 грн. А так с каждого, то норм сумма выйдет.
Додано: Пон 16 вер, 2019 15:50
Доброго дня!
Відносно кеш беку – якщо торгова точка з МСС зареєстрована під кодом, який потрапляє під умови акції, кеш бек буде нарахований, незалежно від країни розрахунків.
Щодо курсу валют — блокування суми пройде по курсу міжнародної платіжної системи (в момент розрахунку), але списання за рахунком пройде в момент отримання файлів від ПЦ за комерційним курсом.
Щодо конвертації – через те, що Польща входить в Єврозону, блокування пройде з прив'язкою до євро.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
Додано: Пон 16 вер, 2019 16:26
Поляндия НЕ входит в еврозону. Она просто в Европе находится. В еврозону входят страны, в которых ходит евро. Ну а через шо конвертит банк часто зависит от его корреспондентов и процессингХа. Обычно таки злотый конвертится через доллар, но то такэ. Вы просто окончательно, точна-точна уточните через шо конвертится у вас злотый...
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 31 жов, 2019 12:59
хм хм
АТ «Юнекс Банк» (надалі – Банк) має намір скористатись своїм правом передбаченим п. 3.3.1.2.5. ....
https://news.finance.ua/ua/news/-/45909 ... k-mps-visa
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:34
Re: Юнекс Банк
Сегодня мелькнула в рекламе Хочука. Ткнул, заполнил форму. Перезвонили быстро. Спросили лимит какой хочу. Не стал мелочиться и запросил 75000. Менеджер вбил все данные, и получил отказ от системы по мне. Это напрягло. Пришлось полезть в УБКИ и потраться гривен на 100. Там вроде все нормально: рейтинг высокий, просрочек нет. В УБКИ предположили , что набрал много кредиток и из-за этого мог Юнекс не дать. Кстати, вчера Приват порезал с 50000 гривен до 2000 лимит. Если бы не Приват, то наверное и не запрашивал бы УБКИ.
Додано: Суб 02 лис, 2019 11:50
ХочуКа реклама на ноябрь
тоже попалпась на глаза эта интресная рекламка
Додано: Суб 02 лис, 2019 12:36
Re: Юнекс Банк
З цього місяця можна своїми/кредитними розраховуватись і буде кишмиш 500₴/міс чистими. Обрати можна тільки одну категорію
25% послуги готелів;
20% будівельні магазини;
10% одяг, взуття та електроніка;
3% громадське харчування;
5% розваги;
3% аптекаи;
- оплата в аптеках (МСС-коди: 5122; 5912);
- оплата у закладах громадського харчування (МСС-коди: 5441, 5462, 5811, 5812, 5813, 5814)
- оплата в магазинах одягу, взуття та електроніки (МСС-коди: 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5699; 4812, 5044, 5045, 5065, 5722, 5732, 5734, 5946, 5997);
- оплата за розважальні послуги (МСС-коди: 7829, 7832, 7833, 7841, 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7941, 7991, 7992, 7993, 1994, 1996, 1997, 7998, 7999);
- оплата послуг готелів (МСС-коди: 3501–3799, 7011, 3816, 3828, 3830, 3831);
- оплата у спеціалізованих будівельних магазинах (МСС-коди: 5039, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5712, 5713, 5714, 5719)
|