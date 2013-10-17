RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 168169170171

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 158
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
48
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 12:58

Хочука за границей

Если рассчитываться Хочукой за границей, то по каким курсам валют будет расчет?
Что будет, если валюта, например, польский злотый?
Будет ли кешбэк?
Олег1964
 
Заблокований
Повідомлень: 358
З нами з: 03.10.16
Подякував: 11 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 17:52

Кредитная карта

Не доволен банком бсолютно. Погасил кредит полностью 2 месяца назад. А деньги до сих пор списывают. Опираяст на то, что яко бы где то там в марте и апреле не вовремя внес деньги. P.S. деньги вносил вовремя. Нет ни одной просрочки. И даже предположительно она и была, то почему сняли деньги в сентябре, а не сразу за якобы просрочку. И еще, брал карту в Житомире, а закрывать нкжно ехать в Киев. Крайне не удобно и багк реально занимается мошенничеством. По немногу по 200 грн. А так с каждого, то норм сумма выйдет.
gummybear
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.09.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:50

  Олег1964 написав:Если рассчитываться Хочукой за границей, то по каким курсам валют будет расчет? Что будет, если валюта, например, польский злотый? Будет ли кешбэк?

Доброго дня!
Відносно кеш беку – якщо торгова точка з МСС зареєстрована під кодом, який потрапляє під умови акції, кеш бек буде нарахований, незалежно від країни розрахунків.
Щодо курсу валют — блокування суми пройде по курсу міжнародної платіжної системи (в момент розрахунку), але списання за рахунком пройде в момент отримання файлів від ПЦ за комерційним курсом.
Щодо конвертації – через те, що Польща входить в Єврозону, блокування пройде з прив'язкою до євро.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 192
З нами з: 17.05.13
Подякував: 30 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:26

  unex_bank_press написав:Щодо конвертації – через те, що Польща входить в Єврозону, блокування пройде з прив'язкою до євро.

Поляндия НЕ входит в еврозону. Она просто в Европе находится. В еврозону входят страны, в которых ходит евро. Ну а через шо конвертит банк часто зависит от его корреспондентов и процессингХа. Обычно таки злотый конвертится через доллар, но то такэ. Вы просто окончательно, точна-точна уточните через шо конвертится у вас злотый...
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29434
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2356 раз.
Подякували: 3399 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 12:59

хм хм
АТ «Юнекс Банк» (надалі – Банк) має намір скористатись своїм правом передбаченим п. 3.3.1.2.5. ....

https://news.finance.ua/ua/news/-/45909 ... k-mps-visa
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6396
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 20:34

Re: Юнекс Банк

Сегодня мелькнула в рекламе Хочука. Ткнул, заполнил форму. Перезвонили быстро. Спросили лимит какой хочу. Не стал мелочиться и запросил 75000. Менеджер вбил все данные, и получил отказ от системы по мне. Это напрягло. Пришлось полезть в УБКИ и потраться гривен на 100. Там вроде все нормально: рейтинг высокий, просрочек нет. В УБКИ предположили , что набрал много кредиток и из-за этого мог Юнекс не дать. Кстати, вчера Приват порезал с 50000 гривен до 2000 лимит. Если бы не Приват, то наверное и не запрашивал бы УБКИ.
Alessandr1974
 
Повідомлень: 217
З нами з: 30.04.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 11:50

ХочуКа реклама на ноябрь

  Alessandr1974 написав:Сегодня мелькнула в рекламе Хочука. Ткнул, заполнил форму. Перезвонили быстро. Спросили лимит какой хочу. Не стал мелочиться и запросил 75000. Менеджер вбил все данные, и получил отказ от системы по мне. Это напрягло. Пришлось полезть в УБКИ и потраться гривен на 100. Там вроде все нормально: рейтинг высокий, просрочек нет. В УБКИ предположили , что набрал много кредиток и из-за этого мог Юнекс не дать. Кстати, вчера Приват порезал с 50000 гривен до 2000 лимит. Если бы не Приват, то наверное и не запрашивал бы УБКИ.



тоже попалпась на глаза эта интресная рекламка

https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 7457847077
STIGA
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 22.01.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 12:36

Re: Юнекс Банк

З цього місяця можна своїми/кредитними розраховуватись і буде кишмиш 500₴/міс чистими. Обрати можна тільки одну категорію

25% послуги готелів;
20% будівельні магазини;
10% одяг, взуття та електроніка;
3% громадське харчування;
5% розваги;
3% аптекаи;
- оплата в аптеках (МСС-коди: 5122; 5912);
- оплата у закладах громадського харчування (МСС-коди: 5441, 5462, 5811, 5812, 5813, 5814)
- оплата в магазинах одягу, взуття та електроніки (МСС-коди: 5611, 5621, 5631, 5641, 5651, 5655, 5661, 5681, 5691, 5699; 4812, 5044, 5045, 5065, 5722, 5732, 5734, 5946, 5997);
- оплата за розважальні послуги (МСС-коди: 7829, 7832, 7833, 7841, 7911, 7922, 7929, 7932, 7933, 7941, 7991, 7992, 7993, 1994, 1996, 1997, 7998, 7999);
- оплата послуг готелів (МСС-коди: 3501–3799, 7011, 3816, 3828, 3830, 3831);
- оплата у спеціалізованих будівельних магазинах (МСС-коди: 5039, 5198, 5200, 5211, 5231, 5251, 5712, 5713, 5714, 5719)
extreme_lviv_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 07.06.18
Подякував: 8 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 168169170171
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: rollo і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ОКСІ БАНК 1 ... 11, 12, 13
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
125 29123
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 12:47
sens
Банк Альянс 1 ... 65, 66, 67
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
666 89629
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 11:48
clientage
Міжнародний Інвестиційний Банк 1, 2, 3, 4, 5
Модератор » Чет 19 лют, 2015 10:31
46 17911
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лис, 2019 11:44
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.