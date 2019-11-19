Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 15:11
extreme_lviv_ua написав: посетитель
Ви помиляєтесь. В офіційних правилах акції «Щедра осінь» від 31.10.19 пункт 5.1
P.S. Сьогодні спеціально уточнював на гарячці. Спершу сказали тіки за кредитні, згодом сказали, що з цього місяця дійсно і за свої і за кредитні.
І від 300 грн платіж?
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RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
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Додано: Суб 02 лис, 2019 15:13
Квесторе_поверніться написав: extreme_lviv_ua написав: посетитель
Ви помиляєтесь. В офіційних правилах акції «Щедра осінь» від 31.10.19 пункт 5.1
P.S. Сьогодні спеціально уточнював на гарячці. Спершу сказали тіки за кредитні, згодом сказали, що з цього місяця дійсно і за свої і за кредитні.
І від 300 грн платіж?
Не уточнював, але в правилах і на сайті чітко пише від 300₴
extreme_lviv_ua
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Додано: Суб 02 лис, 2019 16:18
Рукожопы шо тут сказать )) .
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Додано: Нед 03 лис, 2019 17:28
Напишите пожалуйста кратко, какие затраты по карте ХочуКа?
Цель - свинорыл, открыть карту, сделать одну покупку в месяц, загаситься и снять кишмиш.
Hack-Stock
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Додано: Сер 20 лис, 2019 08:41
unex_bank_press по карте хочуха, после выбора на сайте категории для кешбека , можно сразу после этого платить в магазине и будет кешбек или надо пару дней подождать ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
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