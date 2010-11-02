І від 300 грн платіж?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 лис, 2019 15:11
І від 300 грн платіж?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Суб 02 лис, 2019 15:13
Не уточнював, але в правилах і на сайті чітко пише від 300₴
Додано: Нед 03 лис, 2019 17:28
Re: Юнекс Банк
Напишите пожалуйста кратко, какие затраты по карте ХочуКа?
Цель - свинорыл, открыть карту, сделать одну покупку в месяц, загаситься и снять кишмиш.
Додано: Сер 20 лис, 2019 08:41
unex_bank_press
по карте хочуха, после выбора на сайте категории для кешбека ,
можно сразу после этого платить в магазине и будет кешбек
или надо пару дней подождать ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Вів 26 лис, 2019 12:38
Из личного опыта. После выбора категории кешбека, можете сразу пользоваться картой в магазинах. Кешбек начисляться будет исправно. Удачных Вам покупок
Додано: Вів 26 лис, 2019 14:06
Re: Юнекс Банк
Есть прецеденты выдачи Хочуки с нулевым лимитом? Или отказывают и не выдают?
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