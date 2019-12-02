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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 169170171172

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
49
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:11

  extreme_lviv_ua написав:посетитель Ви помиляєтесь. В офіційних правилах акції «Щедра осінь» від 31.10.19 пункт 5.1Зображення

P.S. Сьогодні спеціально уточнював на гарячці. Спершу сказали тіки за кредитні, згодом сказали, що з цього місяця дійсно і за свої і за кредитні. :wink:

І від 300 грн платіж?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 15:13

  Квесторе_поверніться написав:
  extreme_lviv_ua написав:посетитель Ви помиляєтесь. В офіційних правилах акції «Щедра осінь» від 31.10.19 пункт 5.1Зображення

P.S. Сьогодні спеціально уточнював на гарячці. Спершу сказали тіки за кредитні, згодом сказали, що з цього місяця дійсно і за свої і за кредитні. :wink:

І від 300 грн платіж?
Не уточнював, але в правилах і на сайті чітко пише від 300₴
extreme_lviv_ua
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Повідомлення Додано: Суб 02 лис, 2019 16:18

Рукожопы шо тут сказать )) .
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2019 17:28

Re: Юнекс Банк

Напишите пожалуйста кратко, какие затраты по карте ХочуКа?
Цель - свинорыл, открыть карту, сделать одну покупку в месяц, загаситься и снять кишмиш.
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 08:41

unex_bank_press
по карте хочуха, после выбора на сайте категории для кешбека ,
можно сразу после этого платить в магазине и будет кешбек
или надо пару дней подождать ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 12:38

Из личного опыта. После выбора категории кешбека, можете сразу пользоваться картой в магазинах. Кешбек начисляться будет исправно. Удачных Вам покупок ;-)
jakecopernik
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2019 14:06

Re: Юнекс Банк

Есть прецеденты выдачи Хочуки с нулевым лимитом? Или отказывают и не выдают?
dengon
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 16:50

льготный период тут как у других банков
или надо кредитку каждый месяц в ноль выводить для льготного периода ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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  #<1 ... 169170171172
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