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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 170171172173

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Юнекс Банк 3.5 5 159
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
18%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
15
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
31%
49
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
31%
49
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 10:18

unex_bank_press опять разговор с копипастой :D
Даже намека на попытку понять вопрос :(
Вы же понимаете, что дать такой ответ даже хуже, чем полное отсутствие ответа?
Только благополучно выпилились с форума недавно, и вот опять.
dengon
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 12:10

dengon Жодної копі пасти, Вам здалося. У відповіді вище сказано, що кредитна картка видається з кредитним лімітом. Дякуємо, що слідкуєте та вболіваєте за нашу гілку форуму.
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2019 21:11

unex_bank_press
как подать заявку, что бы получать ежемесячную выписку по кредитной карте на електронную почту?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2019 10:44

  J написав:unex_bank_press
как подать заявку, что бы получать ежемесячную выписку по кредитной карте на електронную почту?

Доброго дня. Для отримання виписки по кредитній картці Вам необхідно звернутися до одного з відділень банку або за допомогою інтернет-банкінгу, в beta-версії нашого мобільного додатку (App Store та Google Play).
В разі виникнення будь-яких інших питань, звертайтеся до контакт-центру за допомогою безкоштовного номера телефона 0 800 500 686, де наддадуть вичерпні відповіді на всі Ваші питання. Гарного дня!
ПАТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
unex_bank_press
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