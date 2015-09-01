Таможенная база Украины 2008 – 2014 год. База балансов и фин

Додано: Пон 17 лют, 2014 09:19

Таможенная база Украины 2008 – 2014 год



База таможни Украины это база данных ВЭД, всех предприятий страны.

В ней собрана полностью вся информация о внешне экономической деятельности предприятий Украины.



Используя базу данных таможни, вы сможете получить следующую информацию:

- Таможня – номер таможни, на которой был оформлен груз

- Декларация - номер декларации

- курс валюты – курс валюты, по которой был оформлен груз

- Дата – дата оформления

- код отправителя - ОКПО отправителя

- отправитель – наименование отправителя

- адрес отправителя

- получатель – наименование получателя

- адрес получателя

- код банка

- банк

- МФО банка

- адрес банка

- счет

- код гаранта

- гарант

- адрес гаранта

- Товар – Наименование, описание товара, характеристики, количество товара.

- тмвед - Классификатор товаров (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности)

- вес (кг)

- цена (грн)



Как видно из содержания базы ВЭД Украины, информация поможет вам:

- Найти поставщиков

- Найти клиентов

- Найти стабильных партнеров

- Узнать срок работы предприятия на рынке

- Определить конкурентов

- Узнать объемы той или иной продукции

- Отследить движение рынка

- Разработать стратегию тактику в рыночных сегментах

- Найти новые и перспективные ниши



Эта информация, безусловно, необходима для аналитиков, маркетологов, бизнесменов или людей собирающихся начать бизнес.



Наши преимущества:

- Только у нас Вы получаете offline базу, т.е. это ваша база навсегда, базу вы можете скачать и установить на свой ПК, поделиться с другом. Вам не надо быть привязанным к интернет. Скорость выполнения поиска по базе зависит только от скорости вашего компьютера, а не от сервера на котором кроме вас находятся другие клиенты. Онлайн базы имеют ограничения на количество выдаваемых полей это значит что вы рискуете не получить вашу информацию в полном объеме, с нашими базами это исключено.

- Вся информация будет предоставлена вам в удобном интерфейсе, по вашему желанию это может быть cronos, access, excel.

- Наша таможенная база ВЭД содержит 100% достоверную информацию.

- Приобретая у нас базу таможни, вы гарантировано будите получать регулярные обновления (в 15 -18 числах).

- После приобретения базы вы получаете бесплатную консультацию по ее использованию.