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Таможенная база Украины 2008 –
2014 год. База балансов и фин

Таможенная база Украины 2008 – 2014 год. База балансов и фин
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2014 09:19

Таможенная база Украины 2008 – 2014 год. База балансов и фин

Таможенная база Украины 2008 – 2014 год

База таможни Украины это база данных ВЭД, всех предприятий страны.
В ней собрана полностью вся информация о внешне экономической деятельности предприятий Украины.

Используя базу данных таможни, вы сможете получить следующую информацию:
- Таможня – номер таможни, на которой был оформлен груз
- Декларация - номер декларации
- курс валюты – курс валюты, по которой был оформлен груз
- Дата – дата оформления
- код отправителя - ОКПО отправителя
- отправитель – наименование отправителя
- адрес отправителя
- получатель – наименование получателя
- адрес получателя
- код банка
- банк
- МФО банка
- адрес банка
- счет
- код гаранта
- гарант
- адрес гаранта
- Товар – Наименование, описание товара, характеристики, количество товара.
- тмвед - Классификатор товаров (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности)
- вес (кг)
- цена (грн)

Как видно из содержания базы ВЭД Украины, информация поможет вам:
- Найти поставщиков
- Найти клиентов
- Найти стабильных партнеров
- Узнать срок работы предприятия на рынке
- Определить конкурентов
- Узнать объемы той или иной продукции
- Отследить движение рынка
- Разработать стратегию тактику в рыночных сегментах
- Найти новые и перспективные ниши

Эта информация, безусловно, необходима для аналитиков, маркетологов, бизнесменов или людей собирающихся начать бизнес.

Наши преимущества:
- Только у нас Вы получаете offline базу, т.е. это ваша база навсегда, базу вы можете скачать и установить на свой ПК, поделиться с другом. Вам не надо быть привязанным к интернет. Скорость выполнения поиска по базе зависит только от скорости вашего компьютера, а не от сервера на котором кроме вас находятся другие клиенты. Онлайн базы имеют ограничения на количество выдаваемых полей это значит что вы рискуете не получить вашу информацию в полном объеме, с нашими базами это исключено.
- Вся информация будет предоставлена вам в удобном интерфейсе, по вашему желанию это может быть cronos, access, excel.
- Наша таможенная база ВЭД содержит 100% достоверную информацию.
- Приобретая у нас базу таможни, вы гарантировано будите получать регулярные обновления (в 15 -18 числах).
- После приобретения базы вы получаете бесплатную консультацию по ее использованию.
v0909
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 тра, 2014 14:11

Митна база Україна

Доброго дня,

Цікавить митна база Украіни, експорт-імпорт, за лютий-квітень 2014р., група товару 39. В подальшому потрібна на кожен наступний місяц.
Дякую!
vadym_moroziuk
 
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2014 08:40

Re: Таможенная база Украины 2008 – 2014 год. База балансов и

Доброго дня, потрібна база за 2014р.
І ще запитання стосовно оновлення, воно відбуватиметься на платній основі?
Яка вартість?
borning
 
 
Повідомлення Додано: Пон 15 вер, 2014 11:28

Базы по Экспорту Украины 2014 у вас нет?
capsid
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Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2014 13:39

ТАможення база Украины

capsid
Есть и экспорт и импорт за 2014 год
fanatmarket
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Повідомлення Додано: Нед 21 вер, 2014 05:49

Нужна ЭКСПОРТНАЯ таможенная база товаров Украина 2014

Очень нужна ЭКСПОРТНАЯ таможенная база товаров УКРАИНА
за январь-июль (август,если есть) 2014года по кодам:
-7604
-7610
Если есть,то как дальше работаем?
bounty77
 
 
Повідомлення Додано: Чет 02 жов, 2014 10:25

Таможенная база Украины, экспорт 2014

Здравствуйте,
интересует таможенная база экспорта из Украины, по кодам:
68062...
25070...
26140...
pin_ks
 
 
Повідомлення Додано: Чет 15 бер, 2018 12:41

таможенная база Украины по импорту

v0909
добрый день. Есть таможенная база Украины по импорту за последние 3года?
broker_alekseev
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Повідомлення Додано: П'ят 06 кві, 2018 11:17

Таможенная БД Украины

  broker_alekseev написав:v0909
добрый день. Есть таможенная база Украины по импорту за последние 3года?



Добрый день!

Есть в наличии данные с 1999 года (экспорт и импорт), обращайтесь!
bazatamogni
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 17:32

Здравствуйте! Интересует База данных ВЭД Украины 2018 г импорт.
nataly_djan
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