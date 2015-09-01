Таможенная база Украины 2008 – 2014 год. База балансов и фин

Таможенная база Украины 2008 – 2014 год
База таможни Украины это база данных ВЭД, всех предприятий страны.
В ней собрана полностью вся информация о внешне экономической деятельности предприятий Украины.
Используя базу данных таможни, вы сможете получить следующую информацию:
- Таможня – номер таможни, на которой был оформлен груз
- Декларация - номер декларации
- курс валюты – курс валюты, по которой был оформлен груз
- Дата – дата оформления
- код отправителя - ОКПО отправителя
- отправитель – наименование отправителя
- адрес отправителя
- получатель – наименование получателя
- адрес получателя
- код банка
- банк
- МФО банка
- адрес банка
- счет
- код гаранта
- гарант
- адрес гаранта
- Товар – Наименование, описание товара, характеристики, количество товара.
- тмвед - Классификатор товаров (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности)
- вес (кг)
- цена (грн)
Как видно из содержания базы ВЭД Украины, информация поможет вам:
- Найти поставщиков
- Найти клиентов
- Найти стабильных партнеров
- Узнать срок работы предприятия на рынке
- Определить конкурентов
- Узнать объемы той или иной продукции
- Отследить движение рынка
- Разработать стратегию тактику в рыночных сегментах
- Найти новые и перспективные ниши
Эта информация, безусловно, необходима для аналитиков, маркетологов, бизнесменов или людей собирающихся начать бизнес.
Наши преимущества:
- Только у нас Вы получаете offline базу, т.е. это ваша база навсегда, базу вы можете скачать и установить на свой ПК, поделиться с другом. Вам не надо быть привязанным к интернет. Скорость выполнения поиска по базе зависит только от скорости вашего компьютера, а не от сервера на котором кроме вас находятся другие клиенты. Онлайн базы имеют ограничения на количество выдаваемых полей это значит что вы рискуете не получить вашу информацию в полном объеме, с нашими базами это исключено.
- Вся информация будет предоставлена вам в удобном интерфейсе, по вашему желанию это может быть cronos, access, excel.
- Наша таможенная база ВЭД содержит 100% достоверную информацию.
- Приобретая у нас базу таможни, вы гарантировано будите получать регулярные обновления (в 15 -18 числах).
- После приобретения базы вы получаете бесплатную консультацию по ее использованию.