Приват наливает 5 или 6 тысяч в сутки(точно не помню) но цедит каждый раз по тысяче. Если эта сумма подходит под определение максимум...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:31
Приват наливает 5 или 6 тысяч в сутки(точно не помню) но цедит каждый раз по тысяче. Если эта сумма подходит под определение максимум...
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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