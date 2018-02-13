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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 64656667

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 115
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
38
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
23%
27
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
25
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:31

  Gost2013 написав:Уважаемые форумчане,подскажите банкоматы каких банков наливают по картам Пивденного по максимуму?

Приват наливает 5 или 6 тысяч в сутки(точно не помню) но цедит каждый раз по тысяче. Если эта сумма подходит под определение максимум...
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 10:19

Банка в відділеннях продає американця без обмежень?
Квесторе_поверніться
 
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