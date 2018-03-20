|
|
|
Південний
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:31
Gost2013 написав:
Уважаемые форумчане,подскажите банкоматы каких банков наливают по картам Пивденного по максимуму?
Приват наливает 5 или 6 тысяч в сутки(точно не помню) но цедит каждый раз по тысяче. Если эта сумма подходит под определение максимум...
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
-
alex lem
-
-
- Повідомлень: 2137
- З нами з: 25.12.08
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 255 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лют, 2018 10:19
Банка в відділеннях продає американця без обмежень?
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24102
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1240 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лют, 2018 11:54
Квесторе_поверніться написав:
Банка в відділеннях продає американця без обмежень?
Вчера купил 3к новыми, номера по порядку. Одесса.
-
Muzzy
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 22.01.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 14 лют, 2018 12:43
alex lem написав: Gost2013 написав:
Уважаемые форумчане,подскажите банкоматы каких банков наливают по картам Пивденного по максимуму?
Приват наливает 5 или 6 тысяч в сутки(точно не помню) но цедит каждый раз по тысяче. Если эта сумма подходит под определение максимум...
Спасибо!
-
Gost2013
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 15.09.16
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:10
Будьте на чеку. У банкам могут возникнуть проблемы с капиталом https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
-
vkladchiik
-
-
- Повідомлень: 223
- З нами з: 30.07.14
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 бер, 2018 19:38
И Беня тут со своими заправками и телеканалами. Может загоняют зверя?
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 5265
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|