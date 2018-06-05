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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 лют, 2018 09:31
Gost2013 написав:
Уважаемые форумчане,подскажите банкоматы каких банков наливают по картам Пивденного по максимуму?
Приват наливает 5 или 6 тысяч в сутки(точно не помню) но цедит каждый раз по тысяче. Если эта сумма подходит под определение максимум...
"Че ты замолчал, а? Че ты молчишь, говори давай. Вопросы есть у тебя еще?"
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alex lem
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Додано: Сер 14 лют, 2018 10:19
Банка в відділеннях продає американця без обмежень?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 14 лют, 2018 11:54
Квесторе_поверніться написав:
Банка в відділеннях продає американця без обмежень?
Вчера купил 3к новыми, номера по порядку. Одесса.
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Muzzy
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Додано: Сер 14 лют, 2018 12:43
alex lem написав: Gost2013 написав:
Уважаемые форумчане,подскажите банкоматы каких банков наливают по картам Пивденного по максимуму?
Приват наливает 5 или 6 тысяч в сутки(точно не помню) но цедит каждый раз по тысяче. Если эта сумма подходит под определение максимум...
Спасибо!
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Gost2013
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:10
Будьте на чеку. У банкам могут возникнуть проблемы с капиталом https://finclub.net/news/natsbank-nazva ... talom.html
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vkladchiik
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Додано: Вів 20 бер, 2018 19:38
И Беня тут со своими заправками и телеканалами. Может загоняют зверя?
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Ratatui
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 09:53
Банк предлагает депо-акцию и получить подарок – сертификат на оформление пакета услуг «СТАТУС» https://bank.com.ua/ru/individuals/depo ... g-bouquet/
. Я так понимаю, это только "право на оформление" или бесплатное обслуживание??
И вообще, есть в этом Статусе какие-то свинорыльские плюшки?
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la9
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Додано: П'ят 18 тра, 2018 17:47
господа, а как тут петушинный финмон - сильно свирепый вообще?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
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IMPRINTER
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Додано: Сер 06 чер, 2018 08:30
IMPRINTER
Дадут месяц, а потом начнут требовать. Но количество и качество требуемого зависит от того как конкретный менеджер будет заинтересован вас удержать.
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grisha_
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