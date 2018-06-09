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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 65666768

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
38
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
25
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:44

Года 2 назад у них и СЭП был нашару
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:51

Це що за хмара тарифів? :(
https://bank.com.ua/ua/individuals/rates-individuals/
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:58

Квесторе_поверніться, ага, они умеют
Ковыряйтесь в сам верхних, далее -- личных/особистих. И для депозитчиков есть свои преференции :wink:
У них у каждого продукта есть комисс либо на вход либо на выход, и есть ИБ..
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 15:27

Доброго времени суток!

Ищу пару банков на замену (в связи со слиянием "Альфа"+"Укрсоц") для валютных (и не только) депозитов.
Что скажут уважаемые старожилы? Есть смысл сейчас здесь открывать депозиты, какие подводные камни и вообще?
Благодарю за ответ!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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