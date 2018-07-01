Додано: Суб 23 чер, 2018 12:56

господа, кто-то открывал Мрийку под депо?

кура в отделении сказала, что Мрийку дают тока вкладчикам при сумме депо от 100 к на срок не менее 3 мес. с ежемесячной выплатой ... это как для лимита 1 копейка как указано в уловиях продукта мне надо открыть депо на 100 к?

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX