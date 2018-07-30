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Обслуговування в українських
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66676869

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 2.9 5 116
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
38
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
24%
28
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
25
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 06:36

  Искатель написав:"Пивденный" последнее время держит одни из самых интересных курсов продажи валюты. Интересно, кто-нибудь в нем покупал валюту, она там физически есть или только цифры на табло?

а что мешает Вам самому проверить, и нам рассказать?!? ;)
Ситуация с продажей валюты может сильно отличаться от региона и даже просто от расположения отделения в одном городе.
Lost
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 07:04

  Lost написав:
  Искатель написав:"Пивденный" последнее время держит одни из самых интересных курсов продажи валюты. Интересно, кто-нибудь в нем покупал валюту, она там физически есть или только цифры на табло?

а что мешает Вам самому проверить, и нам рассказать?!? ;)
Ситуация с продажей валюты может сильно отличаться от региона и даже просто от расположения отделения в одном городе.


Я в нем был один раз всего. Не думаю, что это будет сильно показательно. Позавчера валюту продавали, правда, курс меняли 3 раза в течение дня.
Зато сказали, что можно прийти с гривной и взять на депозит. Вот я и подумал, что, может, они своими курсами к себе на депозит заманивают. Потому и спросил.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 07:09

Есть € в Киеве.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 18:12

  Искатель написав:А клиенты этого банка на форуме бывают?

В этом банке со времени падения Хрещатика, пока никаких проблем не было, карта под депо снятие в любом банкомате без комиса не более 5 раз в месяц, понятно.что в Пивденном любое кол-во раз без комиса. Депо в грн под фонд, валюту в банках не держу.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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  #<1 ... 66676869
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