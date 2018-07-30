а что мешает Вам самому проверить, и нам рассказать?!?
Ситуация с продажей валюты может сильно отличаться от региона и даже просто от расположения отделения в одном городе.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лип, 2018 06:36
а что мешает Вам самому проверить, и нам рассказать?!?
Ситуация с продажей валюты может сильно отличаться от региона и даже просто от расположения отделения в одном городе.
Додано: Чет 19 лип, 2018 07:04
Я в нем был один раз всего. Не думаю, что это будет сильно показательно. Позавчера валюту продавали, правда, курс меняли 3 раза в течение дня.
Зато сказали, что можно прийти с гривной и взять на депозит. Вот я и подумал, что, может, они своими курсами к себе на депозит заманивают. Потому и спросил.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 31 лип, 2018 18:12
В этом банке со времени падения Хрещатика, пока никаких проблем не было, карта под депо снятие в любом банкомате без комиса не более 5 раз в месяц, понятно.что в Пивденном любое кол-во раз без комиса. Депо в грн под фонд, валюту в банках не держу.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк
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