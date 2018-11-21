Лучше в своё отд-е звякнуть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:04
Re: Південний
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:13
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36
Уважаемые клиенты Акционерного банка «Пивденный»!
Сообщаем вам, что в соответствии с требованиями Постановления Национального банка Украины от 11.09.2017 № 89 в течение 24-26 ноября 2018 г. Акционерный банк «Пивденный» будет проводить замену номеров счетов клиентов – физических лиц с использованием платежных карт 2625 на счета 2620.
В рамках реализации данного перехода 24-26 ноября будет осуществлено открытие клиентам банка новых счетов с использованием платежных карт 2620 и перевода остатков средств счетов 2625 на новые счета. Старые счета 2625 будут закрыты по инициативе банка.
... делайте хоть что-нибудь!
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