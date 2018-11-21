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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
38
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
25
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:04

Re: Південний

  la9 написав:Позвонил на КЦ

Лучше в своё отд-е звякнуть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:13

  clientage написав:
  la9 написав:Позвонил на КЦ

Лучше в своё отд-е звякнуть

Получилось!
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36

Уважаемые клиенты Акционерного банка «Пивденный»!

Сообщаем вам, что в соответствии с требованиями Постановления Национального банка Украины от 11.09.2017 № 89 в течение 24-26 ноября 2018 г. Акционерный банк «Пивденный» будет проводить замену номеров счетов клиентов – физических лиц с использованием платежных карт 2625 на счета 2620.

В рамках реализации данного перехода 24-26 ноября будет осуществлено открытие клиентам банка новых счетов с использованием платежных карт 2620 и перевода остатков средств счетов 2625 на новые счета. Старые счета 2625 будут закрыты по инициативе банка.

https://bank.com.ua/ru/news/2018/11/izm ... telstva-2/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26391
З нами з: 08.12.07
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Подякували: 3001 раз.
 
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  #<1 ... 70717273
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