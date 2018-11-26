Лучше в своё отд-е звякнуть
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:04
Re: Південний
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 05 лис, 2018 11:13
Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36
Уважаемые клиенты Акционерного банка «Пивденный»!
Сообщаем вам, что в соответствии с требованиями Постановления Национального банка Украины от 11.09.2017 № 89 в течение 24-26 ноября 2018 г. Акционерный банк «Пивденный» будет проводить замену номеров счетов клиентов – физических лиц с использованием платежных карт 2625 на счета 2620.
В рамках реализации данного перехода 24-26 ноября будет осуществлено открытие клиентам банка новых счетов с использованием платежных карт 2620 и перевода остатков средств счетов 2625 на новые счета. Старые счета 2625 будут закрыты по инициативе банка.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:32
Re: Південний
В Днепропетровске перестали выдавать доллары по зарубежным картам. Заказать доллары тоже не дают ни непосредственно в отделении, ни по телефону горячей линии. Область без военного положения, если что, да и сегодня, 27 ноября, его ещё не ввели.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:43
Для чого Вам ті долари...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48
Вибачте, а ви що самі не розумієте? Продати поки курс високий, а гривню на 6 міс депозит. Що не зрозуміло?
Це олені зараз скуповують долар. А на цьому форумі "свинорили" - продають його.
Тільки от проблема - зняти з рахунку той свій доллар не всі банки дають
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:50
А хіба ажіотаж не спав?
По скільки можна здати в Ваших краях?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:51
Квесторе_поверніться А для чего вообще во всём мире, кроме США, используются доллары? Для накопления и инвестирования.
Обидно то, что в прайс-листе банка есть услуга POS-снятия с карт международных платёжных систем, по вменяемому тарифу. Но раз они решили выдавать доллары только с дневного оборота, то это по сути возврат к ограничениям 2014-2015 года, возможно, пока неофициально.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:56
в др.банках тоже не выдают. чё опять настал 14-15г.???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Вів 27 лис, 2018 18:58
Квесторе_поверніться
максимум що я бачу зараз у нас це 28.5 прийом, але може є й більше десь я ж не валютчик
головне мати на руках долар щоб зловити наступну хвилю. а банки на дають доллар.
через тиждень можливо ажіотаж спаде і нах.р мені вже той долар буде потрібний
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