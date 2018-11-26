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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 70717273

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 118
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
38
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
30
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
25
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:04

Re: Південний

  la9 написав:Позвонил на КЦ

Лучше в своё отд-е звякнуть
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 11:13

  clientage написав:
  la9 написав:Позвонил на КЦ

Лучше в своё отд-е звякнуть

Получилось!
la9
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 15:36

Уважаемые клиенты Акционерного банка «Пивденный»!

Сообщаем вам, что в соответствии с требованиями Постановления Национального банка Украины от 11.09.2017 № 89 в течение 24-26 ноября 2018 г. Акционерный банк «Пивденный» будет проводить замену номеров счетов клиентов – физических лиц с использованием платежных карт 2625 на счета 2620.

В рамках реализации данного перехода 24-26 ноября будет осуществлено открытие клиентам банка новых счетов с использованием платежных карт 2620 и перевода остатков средств счетов 2625 на новые счета. Старые счета 2625 будут закрыты по инициативе банка.

https://bank.com.ua/ru/news/2018/11/izm ... telstva-2/
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:32

Re: Південний

В Днепропетровске перестали выдавать доллары по зарубежным картам. Заказать доллары тоже не дают ни непосредственно в отделении, ни по телефону горячей линии. Область без военного положения, если что, да и сегодня, 27 ноября, его ещё не ввели.
detec
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:43

  detec написав:В Днепропетровске перестали выдавать доллары по зарубежным картам. Заказать доллары тоже не дают ни непосредственно в отделении, ни по телефону горячей линии. Область без военного положения, если что, да и сегодня, 27 ноября, его ещё не ввели.

Для чого Вам ті долари...якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:48

  Квесторе_поверніться написав:
  detec написав:В Днепропетровске перестали выдавать доллары по зарубежным картам. Заказать доллары тоже не дают ни непосредственно в отделении, ни по телефону горячей линии. Область без военного положения, если что, да и сегодня, 27 ноября, его ещё не ввели.

Для чого Вам ті долари...якщо не секрет?

Вибачте, а ви що самі не розумієте? Продати поки курс високий, а гривню на 6 міс депозит. Що не зрозуміло?
Це олені зараз скуповують долар. А на цьому форумі "свинорили" - продають його.

Тільки от проблема - зняти з рахунку той свій доллар не всі банки дають
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:50

  Andey написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  detec написав:В Днепропетровске перестали выдавать доллары по зарубежным картам. Заказать доллары тоже не дают ни непосредственно в отделении, ни по телефону горячей линии. Область без военного положения, если что, да и сегодня, 27 ноября, его ещё не ввели.

Для чого Вам ті долари...якщо не секрет?

Вибачте, а ви що самі не розумієте? Продати поки курс високий, а гривню на 6 міс депозит. Що не зрозуміло?
Це олені зараз скуповують долар. А на цьому форумі "свинорили" - продають його

А хіба ажіотаж не спав?
По скільки можна здати в Ваших краях?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:51

Квесторе_поверніться А для чего вообще во всём мире, кроме США, используются доллары? Для накопления и инвестирования.


Обидно то, что в прайс-листе банка есть услуга POS-снятия с карт международных платёжных систем, по вменяемому тарифу. Но раз они решили выдавать доллары только с дневного оборота, то это по сути возврат к ограничениям 2014-2015 года, возможно, пока неофициально.
detec
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:56

  detec написав:В Днепропетровске перестали выдавать доллары по зарубежным картам. Заказать доллары тоже не дают ни непосредственно в отделении, ни по телефону горячей линии. Область без военного положения, если что, да и сегодня, 27 ноября, его ещё не ввели.

в др.банках тоже не выдают. чё опять настал 14-15г.???
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 18:58

Квесторе_поверніться
максимум що я бачу зараз у нас це 28.5 прийом, але може є й більше десь я ж не валютчик
головне мати на руках долар щоб зловити наступну хвилю. а банки на дають доллар.
через тиждень можливо ажіотаж спаде і нах.р мені вже той долар буде потрібний
Andey
 
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