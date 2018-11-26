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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:27
Можливо з НБУ дали указівку троха валюту притримати щоб не хлинула на чорний спекулятивний ринок і не розкрутився курс...потім буде важче гасити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:28
а можилво і не дали
банки - комерційні, в них своя власна тактико-стратегія
+50грн !
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