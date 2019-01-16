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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 71727374

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 120
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
31
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
25
Всього голосів : 120
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:27

Можливо з НБУ дали указівку троха валюту притримати щоб не хлинула на чорний спекулятивний ринок і не розкрутився курс...потім буде важче гасити.
Гриценко...наш Президент
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а можилво і не дали
банки - комерційні, в них своя власна тактико-стратегія
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Повідомлення Додано: Нед 09 гру, 2018 22:15

а шо питух стал присылать смс с каких то левых номеров?
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:16

Банка в Львові біля Фарса відкрила нове відділення на Володимира Великого.
Плюшок для імяреків не виявив. Чи погано дивився?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:19

Re: Південний

  Квесторе_поверніться написав:Банка в Львові біля Фарса відкрила нове відділення на Володимира Великого.
Плюшок для імяреків не виявив. Чи погано дивився?

Головна плюшка - часом буває гарний курс продажу долара і завжди є в навності в касі.
Andey
 
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