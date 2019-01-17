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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 19:27
Можливо з НБУ дали указівку троха валюту притримати щоб не хлинула на чорний спекулятивний ринок і не розкрутився курс...потім буде важче гасити.
Гриценко...наш Президент
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Додано: Вів 27 лис, 2018 20:28
а можилво і не дали
банки - комерційні, в них своя власна тактико-стратегія
+50грн !
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Додано: Нед 09 гру, 2018 22:15
а шо питух стал присылать смс с каких то левых номеров?
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Додано: Чет 17 січ, 2019 17:16
Банка в Львові біля Фарса відкрила нове відділення на Володимира Великого.
Плюшок для імяреків не виявив. Чи погано дивився?
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:19
Re: Південний
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:55
Вашу тезу слід буде перевірити.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 21:51
Re: Південний
до цієї події приурочений цілий депозитний продукт!
Депозитна програма Акціонерного банку "Південний" для фізичних осіб для нових відділень з 26.12.2018р.
див останню сторінку
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Додано: П'ят 18 січ, 2019 05:44
есть ли новые в Киеве?
никому не верю
Додано: П'ят 18 січ, 2019 07:08
Отделение Пивденный: ул. Игоревская / Набережно-Крещатицкая,13/5. Вроде это, открыто на месте самоликвидированного ДиВи банка. Но надо уточнить...
Додано: П'ят 18 січ, 2019 17:17
господа, к кого то есть у пивня карта мпс Виза?
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