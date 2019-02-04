RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Південний

Південний
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 72737475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
25
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:50

  IMPRINTER написав:господа, к кого то есть у пивня карта мпс Виза?

Есть, а что?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 20.03.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 303 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:49

Господа, скажите, а у пивня есть какой то лимит по п2п на вход? Именно на вход и именно от самоно пивня, а не от сервиса? Ну кае у аваля экв. 2500 долл.... А то странно, при п2п входе приходит смс Видхылено, картку заблоковано, а на выход все идет норм....
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 35622
З нами з: 06.08.09
Подякував: 206 раз.
Подякували: 5665 раз.
 
Профіль
9
4
2
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:14

Re: Південний

ну вот как я и говорил в банке Південний сейчас курс продажи доллара 27,45
на уровне ЧР. Налетай
Все время тут тарюсь и еще раз хочу отдать должное банку за наличие доллара в кассе. почти всегда. молодцы
Andey
 
Повідомлень: 860
З нами з: 18.02.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 72737475
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Andey, Сибарит, guntherhouse777, rudnitep, V2, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Південний (743)
04.02.2019 16:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.