Есть, а что?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:50
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:49
Господа, скажите, а у пивня есть какой то лимит по п2п на вход? Именно на вход и именно от самоно пивня, а не от сервиса? Ну кае у аваля экв. 2500 долл.... А то странно, при п2п входе приходит смс Видхылено, картку заблоковано, а на выход все идет норм....
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Додано: Пон 04 лют, 2019 16:14
Re: Південний
ну вот как я и говорил в банке Південний сейчас курс продажи доллара 27,45
на уровне ЧР. Налетай
Все время тут тарюсь и еще раз хочу отдать должное банку за наличие доллара в кассе. почти всегда. молодцы
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