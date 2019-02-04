Есть, а что?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 18 січ, 2019 18:50
Додано: Чет 31 січ, 2019 15:49
Господа, скажите, а у пивня есть какой то лимит по п2п на вход? Именно на вход и именно от самоно пивня, а не от сервиса? Ну кае у аваля экв. 2500 долл.... А то странно, при п2п входе приходит смс Видхылено, картку заблоковано, а на выход все идет норм....
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Додано: Пон 04 лют, 2019 16:14
Re: Південний
ну вот как я и говорил в банке Південний сейчас курс продажи доллара 27,45
на уровне ЧР. Налетай
Все время тут тарюсь и еще раз хочу отдать должное банку за наличие доллара в кассе. почти всегда. молодцы
Додано: Пон 04 лют, 2019 16:50
ранувато налітати
згідно хвильової теорії Елліота із врахуванням офіційного курсу НБУ за часи незалежності БСУ національна одиниця скоро сходить під 27ку
+50грн !
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:26
Re: Південний
не корысти ради, а сбережения для. Собирает например человек на мазду, она как стоила ~30K так и будет стоить 30К независимо от курса гривни к доллару
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:06
Re: Південний
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:26
Написано МАЗДА ( мейд ин джапан ) не путать с копейкой или тазом,за последнее цена в грн и ниже
никому не верю
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:29
Винен ...перепутав з мздою.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 05 лют, 2019 03:47
Тут дело в том что на черном рынке сейчас курс 27.35 поэтому банк пусть выставит более интересный курс!
Жизнь - Родине, честь - никому
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:00
Вже менше і буде ще падати
вибори.. (с)
+50грн !
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