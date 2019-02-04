Surferlox написав:Тут дело в том что на черном рынке сейчас курс 27.35 поэтому банк пусть выставит более интересный курс!
дык ждем и так 27 , пока гривню припас в кеше , так что можно смело тариться
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:15
дык ждем и так 27 , пока гривню припас в кеше , так что можно смело тариться
никому не верю
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