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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:15
Surferlox написав: Andey написав:
ну вот как я и говорил в банке Південний сейчас курс продажи доллара 27,45
на уровне ЧР. Налетай
Все время тут тарюсь и еще раз хочу отдать должное банку за наличие доллара в кассе. почти всегда. молодцы
Тут дело в том что на черном рынке сейчас курс 27.35 поэтому банк пусть выставит более интересный курс!
дык ждем и так 27 , пока гривню припас в кеше , так что можно смело тариться
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 05 лют, 2019 13:32
ага, сегодня в Пивне 27.2 на продажу
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Додано: Вів 05 лют, 2019 13:34
sens написав: Surferlox написав: Andey написав:
ну вот как я и говорил в банке Південний сейчас курс продажи доллара 27,45
на уровне ЧР. Налетай
Все время тут тарюсь и еще раз хочу отдать должное банку за наличие доллара в кассе. почти всегда. молодцы
Тут дело в том что на черном рынке сейчас курс 27.35 поэтому банк пусть выставит более интересный курс!
дык ждем и так 27 , пока гривню припас в кеше , так что можно смело тариться
а я как лошара осенью тарился по 28-28.2
теперь остается только долларовый депо. гривны кот наплакал, поэтому с гривне-депо пролетаю
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:01
Andey написав:
ага, сегодня в Пивне 27.2 на продажу
Уже 27.05 продажа доллара. Налетай!
Жизнь - Родине, честь - никому
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Surferlox
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:02
Surferlox написав: Andey написав:
ага, сегодня в Пивне 27.2 на продажу
Уже 27.05 продажа доллара. Налетай!
27 и капелька ниже,все для гос привата24
никому не верю
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sens
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:13
sens написав: Surferlox написав: Andey написав:
ага, сегодня в Пивне 27.2 на продажу
Уже 27.05 продажа доллара. Налетай!
27 и капелька ниже,все для гос привата24
Яких банках завтра онлайн гривня -долар для імяреків запрацює?
Приват
СоСо
Алла
Гриценко...наш Президент
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Додано: Сер 06 лют, 2019 18:14
Квесторе_поверніться написав: sens"[quote="4574274:Surferlox написав: Andey написав:
ага, сегодня в Пивне 27.2 на продажу
Уже 27.05 продажа доллара. Налетай!
27 и капелька ниже,все для гос привата24
Яких банках завтра онлайн гривня -долар для імяреків запрацює?
Приват
СоСо
Алла
[/quote] смотря сколько у вас денег?
никому не верю
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sens
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