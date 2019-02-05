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Обслуговування в українських
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 73747576

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 121
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
32
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
25
Всього голосів : 121
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:15

  Surferlox написав:
  Andey написав:ну вот как я и говорил в банке Південний сейчас курс продажи доллара 27,45
на уровне ЧР. Налетай
Все время тут тарюсь и еще раз хочу отдать должное банку за наличие доллара в кассе. почти всегда. молодцы
Тут дело в том что на черном рынке сейчас курс 27.35 поэтому банк пусть выставит более интересный курс!


дык ждем и так 27 , пока гривню припас в кеше , так что можно смело тариться
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:32

ага, сегодня в Пивне 27.2 на продажу
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 13:34

  sens написав:
  Surferlox написав:
  Andey написав:ну вот как я и говорил в банке Південний сейчас курс продажи доллара 27,45
на уровне ЧР. Налетай
Все время тут тарюсь и еще раз хочу отдать должное банку за наличие доллара в кассе. почти всегда. молодцы
Тут дело в том что на черном рынке сейчас курс 27.35 поэтому банк пусть выставит более интересный курс!


дык ждем и так 27 , пока гривню припас в кеше , так что можно смело тариться

а я как лошара осенью тарился по 28-28.2 :oops: теперь остается только долларовый депо. гривны кот наплакал, поэтому с гривне-депо пролетаю
Andey
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:01

  Andey написав:ага, сегодня в Пивне 27.2 на продажу
Уже 27.05 продажа доллара. Налетай!
Жизнь - Родине, честь - никому
Surferlox
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:02

  Surferlox написав:
  Andey написав:ага, сегодня в Пивне 27.2 на продажу
Уже 27.05 продажа доллара. Налетай!
27 и капелька ниже,все для гос привата24
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:13

  sens написав:
  Surferlox написав:
  Andey написав:ага, сегодня в Пивне 27.2 на продажу
Уже 27.05 продажа доллара. Налетай!
27 и капелька ниже,все для гос привата24

Яких банках завтра онлайн гривня -долар для імяреків запрацює?
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Повідомлення Додано: Сер 06 лют, 2019 18:14

  Квесторе_поверніться написав:
  sens"[quote="4574274:Surferlox написав:
  Andey написав:ага, сегодня в Пивне 27.2 на продажу
Уже 27.05 продажа доллара. Налетай!
27 и капелька ниже,все для гос привата24

Яких банках завтра онлайн гривня -долар для імяреків запрацює?
Приват
СоСо
Алла
:?:[/quote] смотря сколько у вас денег?
никому не верю
sens
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