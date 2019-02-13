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Обслуговування в українських
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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 75767778

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
25
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:24

Re: Південний

  IMPRINTER написав:то что вы видите как доступная сумма по карте - это ее авторизационный остаток, а не баланс счета

Что такое авторизационный остаток? В каких документах он описан? Клиент должен знать только, что такое остаток на счете и что карта - это средство доступа к счету. Какого х... клиент должен разбираться в нюансах процессинга и вопросах взаимодействия систем, в которых и сами банки не разбираются? У одного авторизационный остаток, у другого авторизационный лимит или лимит снятия. Нах... это клиентам? А несанкционированный овер по дебетной карте (которые оказывается существуют только в теории) - это вообще как из-за угла дубиной по голове. Адекватные (и не очень банки) хоть молчат об этом (о по сути своих косяках). Например, у тормознутого форварда в выписках из АБС я видел кучу несанкционированных оверов (типа брал у них кредиты), но они ничего за это с меня не хотели и молчали о них в тряпочку. Штрафовать за это или брать комиссии - козлизм. Блин, комиссия за то, что у них руки кривые и в голове чего-то не хватает.
newbie
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:35

Re: Південний

  IMPRINTER написав:он может идти до 30 дней т.к. идет через город герой Нью-Йорк или город-герой Сан-Франциско в зависимости от МПС (виза/мастер) .. вам авторизацилнный остаток увеличили, а по счету проводка будет только после того как МПС пришлет клиринг из вышеуказанных городов файл-подтверждение на списание(зачисление) - до этих пор пока файл не придет сумма не может быть проведена по счету и будет находиться в холде и банк ничего не сможет сделать чтоб ускорить этот процесс.

Них... себе. 30 дней, клиринги, холды. Это развод на чистом месте. Разместил в банке депо с карты. А они оказывается параллельно с ним мне кредит оформили на эту же сумму под офигенные проценты и штрафы. Да еще и не предупредили об этом. По окончании депо уже не они мне должны, а я им. В топку такие банки и их карты. А их манагеров на нары.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 11:48

newbie

предупредили. есть тариф за несанкцовер. есть ДКБО где написано что такое несанковер и из-за чего он возникает.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:15

  Квесторе_поверніться написав:Barsurman, а яким макаром кидали грн на депокарту?


Через ощад 24., согласна дороговато, но время мне дороже, другой способ не нашла. Ситуацию уже разобрали в банке,писала жалобу на Одессу в он-лайн режиме, звонила в свое отделение, все обещали вернуть на место, аннулировать овердрафт, пока в ожидании, но на карте уже отобразился + вместо "-" Но овер пока висит в my bank.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:38

Re: Південний

Курка по зернятку дзьобає, а Півень... :) Схоже було лиш у цкунца, але там хоч кредитка була.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:16

Re: Конец истории "НУ и Ну"

В my bank на данный момент все исправили, кредит не отображается, штрафы сняты. Большую работу провела для исправлении ситуации менеджер по работе с физическими лицами -Дарья (отделение в г. Харьков на ул.Багалея 7), спасибо ей за участие!
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:22

  Barsurman написав:В my bank на данный момент все исправили, кредит не отображается, штрафы сняты. Большую работу провела для исправлении ситуации менеджер по работе с физическими лицами -Дарья (отделение в г. Харьков на ул.Багалея 7), спасибо ей за участие!


поздравляем, что все закончилось хорошо. Но, в данном случае вам просто пошли на встречу и вернули по доброй воле банка. Но, все что с вами произошло, - было все абсолютно законно. Поэтому имейте ввиду что то что зашло по п2п (те. с отсроченным зачислением) можно тратить тока там где такое же отсроченное списание ... а вы открыли депо и там списались день в день .. если бы вы просто совершили покупку в магазине оно так же списалось бы не сразу в день операции, а позже, и овера б небыло.
Если бы вы завели сэпом на сечет Пивню и открыли бы депо все было бы гут.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:09

  IMPRINTER написав:
  Barsurman написав:В my bank на данный момент все исправили, кредит не отображается, штрафы сняты. Большую работу провела для исправлении ситуации менеджер по работе с физическими лицами -Дарья (отделение в г. Харьков на ул.Багалея 7), спасибо ей за участие!


поздравляем, что все закончилось хорошо. Но, в данном случае вам просто пошли на встречу и вернули по доброй воле банка. Но, все что с вами произошло, - было все абсолютно законно. Поэтому имейте ввиду что то что зашло по п2п (те. с отсроченным зачислением) можно тратить тока там где такое же отсроченное списание ... а вы открыли депо и там списались день в день .. если бы вы просто совершили покупку в магазине оно так же списалось бы не сразу в день операции, а позже, и овера б небыло.
Если бы вы завели сэпом на сечет Пивню и открыли бы депо все было бы гут.


Думаю, что особые симпатии здесь не работали бы, если бы банк не нарушил свои же положения ДКБО ФО, который я вам приводила выше. Они не имели право открывать депо не имея средств на счете, открытие в этом случае должно быть отклонено.
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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