Додано: Сер 13 лют, 2019 11:24

IMPRINTER написав: то что вы видите как доступная сумма по карте - это ее авторизационный остаток, а не баланс счета то что вы видите как доступная сумма по карте - это ее авторизационный остаток, а не баланс счета

Что такое авторизационный остаток? В каких документах он описан? Клиент должен знать только, что такое остаток на счете и что карта - это средство доступа к счету. Какого х... клиент должен разбираться в нюансах процессинга и вопросах взаимодействия систем, в которых и сами банки не разбираются? У одного авторизационный остаток, у другого авторизационный лимит или лимит снятия. Нах... это клиентам? А несанкционированный овер по дебетной карте (которые оказывается существуют только в теории) - это вообще как из-за угла дубиной по голове. Адекватные (и не очень банки) хоть молчат об этом (о по сути своих косяках). Например, у тормознутого форварда в выписках из АБС я видел кучу несанкционированных оверов (типа брал у них кредиты), но они ничего за это с меня не хотели и молчали о них в тряпочку. Штрафовать за это или брать комиссии - козлизм. Блин, комиссия за то, что у них руки кривые и в голове чего-то не хватает.