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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76777879

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
25
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 09:19

оплата электричества КИЕВ

Филиал банка: 328209 Акціонерний банк"Південний"
Тема сообщения: Важлива інформація щодо сплати за електроенергію в 2019 році
Текст сообщения: Шановний клієнте! Повідомляємо, що з 01.02.2019 відбулися зміни в процедурі сплати за спожиту електроенергію для фізичних осіб. Рахунки за спожиту електроенергію в січні 2019 р. будуть надаватися в лютому 2019 р. споживачам вже новими компаніями. Такі зміни обумовлені тим, що в Україні стартував перший етап Державної реформи ринку електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". У зв'язку з цим рекомендуємо сплачувати рахунки старих компаній лише відповідно до заборгованості за 2018 рік. У разі виявлення переплати за 2018 рік, Вам необхідно самостійно звернутися до старої компанії-постачальника послуг та скласти там заяву про перерахування коштів на рахунок нової компанії. Найближчим часом в системі "Південний MyBank" будуть підключені сервіси від нових компаній для сплати за спожиту електроенергію, починаючи з наступних періодів 2019 року.
Тип сообщения: Входящее
Дата: 08.02.2019
Статус прочтения: Не прочитано
Состояние: Получено из банка
никому не верю
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 17:19

  IMPRINTER написав:newbie

предупредили. есть тариф за несанкцовер. есть ДКБО где написано что такое несанковер и из-за чего он возникает.


пополнил с Конкорда безналично Мобильный вклад - сумма счета увеличилась , но сумма депозита осталась прежней

пополнил с карты к депозиту вклад Мобильный - деньги отображаются на вкладе , на карте уже нету

Непонятно когда в разделе депозиты вклад Мобильный будет показывать сумму безналичного + пополнение с карты :?
никому не верю
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:40

Barsurman, а на какую карту переводили для открытия депозита?
Если не тяжело, название дайте. А если совсем не тяжело, и ссылку на тарифы. Спасибо.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 14:44

Искатель

На любую карту п2п по проволке зачисляется одинаково и щависит от сервиса которым вы делаете этот перквод.
Плата ща несанкц овер 40% по всем картам.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 17:36

  IMPRINTER написав:Искатель

На любую карту п2п по проволке зачисляется одинаково и щависит от сервиса которым вы делаете этот перквод.
Плата ща несанкц овер 40% по всем картам.

наверно имелось ввиду "на какие карты тут п2п зачислится бесплатно?"
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J
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 21:26

  IMPRINTER написав:Barsurman
ну да, возможно что и так, поэтому они и вернули, если действительно есть такая фраза.
но при обратной ситуации когда средства на счете есть, но в авторизационном остатке недоступны (к примеры вы пополнили карту на 100 000 грн. сэпом и потом эти 100 000 грн. перевели кудато по п2п) у вас баланс счета 100 000, но при этом авторизационный остаток 0 грн. не думаю что в этой ситуации вы бы смогли открыть депо ) хотя формально деньги на счете были ) Ну в общем хорошо то, что хорошо кончается.

люблю хеппи энды))))
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:33

  J написав:
  IMPRINTER написав:Искатель

На любую карту п2п по проволке зачисляется одинаково и щависит от сервиса которым вы делаете этот перквод.
Плата ща несанкц овер 40% по всем картам.

наверно имелось ввиду "на какие карты тут п2п зачислится бесплатно?"

Обожаю тех, кто понимает с полуслова :)
Именно это и имелось ввиду.
А так же - как быстро проводится по счету.

В зависимости от подсказки - за той картой и пойду...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 15:51

Искатель

проводка по счету зависит от того каким сервисом вы пополняете и какой МПС карта ... и опять же сказать можно тока "как правило"

стандартный вариант -

п2п на мастер пивня в 90%, что проводка по счету на сл. день

п2п на визу пивня в 90% случаев, что проводка по счету будет через день, иногда бывает что на следующий

это если пополняете стандартным сервисом .. если через моно - то на 1 день дольше от стандартного варианта
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
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