Филиал банка: 328209 Акціонерний банк"Південний" Тема сообщения: Важлива інформація щодо сплати за електроенергію в 2019 році Текст сообщения: Шановний клієнте! Повідомляємо, що з 01.02.2019 відбулися зміни в процедурі сплати за спожиту електроенергію для фізичних осіб. Рахунки за спожиту електроенергію в січні 2019 р. будуть надаватися в лютому 2019 р. споживачам вже новими компаніями. Такі зміни обумовлені тим, що в Україні стартував перший етап Державної реформи ринку електроенергії відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії". У зв'язку з цим рекомендуємо сплачувати рахунки старих компаній лише відповідно до заборгованості за 2018 рік. У разі виявлення переплати за 2018 рік, Вам необхідно самостійно звернутися до старої компанії-постачальника послуг та скласти там заяву про перерахування коштів на рахунок нової компанії. Найближчим часом в системі "Південний MyBank" будуть підключені сервіси від нових компаній для сплати за спожиту електроенергію, починаючи з наступних періодів 2019 року. Тип сообщения: Входящее Дата: 08.02.2019 Статус прочтения: Не прочитано Состояние: Получено из банка
IMPRINTER написав:Barsurman ну да, возможно что и так, поэтому они и вернули, если действительно есть такая фраза. но при обратной ситуации когда средства на счете есть, но в авторизационном остатке недоступны (к примеры вы пополнили карту на 100 000 грн. сэпом и потом эти 100 000 грн. перевели кудато по п2п) у вас баланс счета 100 000, но при этом авторизационный остаток 0 грн. не думаю что в этой ситуации вы бы смогли открыть депо ) хотя формально деньги на счете были ) Ну в общем хорошо то, что хорошо кончается.