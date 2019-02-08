Додано: Суб 16 лют, 2019 15:51

Искатель



проводка по счету зависит от того каким сервисом вы пополняете и какой МПС карта ... и опять же сказать можно тока "как правило"



стандартный вариант -



п2п на мастер пивня в 90%, что проводка по счету на сл. день



п2п на визу пивня в 90% случаев, что проводка по счету будет через день, иногда бывает что на следующий



это если пополняете стандартным сервисом .. если через моно - то на 1 день дольше от стандартного варианта

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