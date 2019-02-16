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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 77787980

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
25
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:13

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:это если пополняете стандартным сервисом .. если через моно - то на 1 день дольше от стандартного варианта

а если через ТАС2Ю?


стандарт через таз

на мастер на сл день, на визу через день ... это "как правило" но бывает что и мастер зачислят через равно как и визу на сл.
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:14

  Искатель написав:
  IMPRINTER написав:Искатель

проводка по счету зависит от того каким сервисом вы пополняете и какой МПС карта ... и опять же сказать можно тока "как правило"

стандартный вариант -

п2п на мастер пивня в 90%, что проводка по счету на сл. день

п2п на визу пивня в 90% случаев, что проводка по счету будет через день, иногда бывает что на следующий

это если пополняете стандартным сервисом .. если через моно - то на 1 день дольше от стандартного варианта

Спасибо огромное!
Но... это безвозмездно, т.е. даром (зачисление P2P)? Уточняю, мало ли...
И... как я понимаю, чтобы провести затем онлайн-обмен (а меня именно это интересует), надо, чтобы деньги "отлежались" до зачисления, верно?


ну у меня обычная частная карта в пакете "Статус" - сюда вход п2п без комисса ... может на какие то депозитки/зарплатки и с комиссом - этого я не знаю.

насчет он-лайн обмена я не знаю ... надо пробовать .. если оперируют счетом то да будет овер .. если картой то нет ...
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 20:57

  Искатель написав:онлайн-обмен

тут есть онлайн обмен?
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Повідомлення Додано: Суб 16 лют, 2019 21:37

  J написав:
  Искатель написав:онлайн-обмен

тут есть онлайн обмен?

В Іб не виявив
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