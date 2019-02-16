стандарт через таз
на мастер на сл день, на визу через день ... это "как правило" но бывает что и мастер зачислят через равно как и визу на сл.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 20:13
стандарт через таз
на мастер на сл день, на визу через день ... это "как правило" но бывает что и мастер зачислят через равно как и визу на сл.
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Додано: Суб 16 лют, 2019 20:14
ну у меня обычная частная карта в пакете "Статус" - сюда вход п2п без комисса ... может на какие то депозитки/зарплатки и с комиссом - этого я не знаю.
насчет он-лайн обмена я не знаю ... надо пробовать .. если оперируют счетом то да будет овер .. если картой то нет ...
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Суб 16 лют, 2019 20:57
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Додано: Суб 16 лют, 2019 21:37
Гриценко...наш Президент
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