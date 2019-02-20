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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:51
По какому курсу будет онлайн-обмен валют: курс в кассе или карточный?
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:57
Flamingo так не має по технічним причинам!
Але свій відгук та враження Ви можете залишити
З пов.Ірина
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:02
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