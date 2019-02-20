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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 122
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
39
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
25
Всього голосів : 122
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:51

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larnic
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:57

Flamingo так не має по технічним причинам!
Але свій відгук та враження Ви можете залишити

З пов.Ірина
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:02

  Ірина_ написав:Flamingo так не має по технічним причинам!
Але свій відгук та враження Ви можете залишити

З пов.Ірина


Так а разве уже запустили? Только планируют в следующем месяце вроде.
И если запустили, то где? Не вижу...
Искатель
 
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