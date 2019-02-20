Додано: Чет 21 лют, 2019 17:32

luchalex



ну у вас деньги не крали ... если исчез это счет тот это како-то технический глюк и причин мы не знаем ... что говрит кол-центр вы когда называете номер карты своей что они видят?

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