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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78798081

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
40
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
25
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:51

По какому курсу будет онлайн-обмен валют: курс в кассе или карточный?
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larnic
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 15:57

Flamingo так не має по технічним причинам!
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З пов.Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 20 лют, 2019 20:02

  Ірина_ написав:Flamingo так не має по технічним причинам!
Але свій відгук та враження Ви можете залишити

З пов.Ірина


Так а разве уже запустили? Только планируют в следующем месяце вроде.
И если запустили, то где? Не вижу...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 03:11

Банк Пивденный. Исчезли почти 3000 евро со счета.

Представляете, люди. Лежали 3500 евро на счету, расплачивался карточкой, которая действительна до 2021 года.Рассчитывался ей потихоньку в магазах и в инете. Был на днях в Польше, рассчитался один раз в магазине на небольшую сумму, и на следующий день при расчете карта оказалась заблокированной, а сегодня зашел в свой онлайн-банкинг и оставшиеся после последнего платежа 2833 евро просто исчезли, стали невидимыми, карточка не видна, счета еврового нет..Вот так здорово влетел. Написал в поддержку, жду ответа. Но удовольствие ниже среднего остаться без денег в поездке, да и только лишь в поездке-вопрос.
У кого-то бывали такие случаи, или я первый в стране удосужился так попасть? :roll:
luchalex
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:32

luchalex

ну у вас деньги не крали ... если исчез это счет тот это како-то технический глюк и причин мы не знаем ... что говрит кол-центр вы когда называете номер карты своей что они видят?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 17:59

Re: Південний

  luchalex написав:Написал в поддержку, жду ответа.
  IMPRINTER написав:что говрит кол-центр...

Наверное ничего не говорит, раз человек "написал". Потому как из-за границы с нашими "каллами" можно разориться на одних только разговорах
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 20:57

  Flamingo написав:Наверное ничего не говорит, раз человек "написал". Потому как из-за границы с нашими "каллами" можно разориться на одних только разговорах

нашли с чем ехать за границу... с картой пивня... :roll:
VetalUA
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 21:03

  VetalUA написав:
  Flamingo написав:Наверное ничего не говорит, раз человек "написал". Потому как из-за границы с нашими "каллами" можно разориться на одних только разговорах

нашли с чем ехать за границу... с картой пивня... :roll:

Не ну может человек моряк. Я знаю что в Одессе карты Пивня много мореманов используют...
Flamingo
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