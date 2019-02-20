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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 лют, 2019 15:51
По какому курсу будет онлайн-обмен валют: курс в кассе или карточный?
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Додано: Сер 20 лют, 2019 15:57
Flamingo так не має по технічним причинам!
Але свій відгук та враження Ви можете залишити
З пов.Ірина
Додано: Сер 20 лют, 2019 20:02
Додано: Чет 21 лют, 2019 03:11
Банк Пивденный. Исчезли почти 3000 евро со счета.
Представляете, люди. Лежали 3500 евро на счету, расплачивался карточкой, которая действительна до 2021 года.Рассчитывался ей потихоньку в магазах и в инете. Был на днях в Польше, рассчитался один раз в магазине на небольшую сумму, и на следующий день при расчете карта оказалась заблокированной, а сегодня зашел в свой онлайн-банкинг и оставшиеся после последнего платежа 2833 евро просто исчезли, стали невидимыми, карточка не видна, счета еврового нет..Вот так здорово влетел. Написал в поддержку, жду ответа. Но удовольствие ниже среднего остаться без денег в поездке, да и только лишь в поездке-вопрос.
У кого-то бывали такие случаи, или я первый в стране удосужился так попасть?
Додано: Чет 21 лют, 2019 17:32
luchalex
ну у вас деньги не крали ... если исчез это счет тот это како-то технический глюк и причин мы не знаем ... что говрит кол-центр вы когда называете номер карты своей что они видят?
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Додано: Чет 21 лют, 2019 17:59
Re: Південний
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:57
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:03
Не ну может человек моряк. Я знаю что в Одессе карты Пивня много мореманов используют...
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