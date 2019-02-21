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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:08
greenozon
для моряков у многих банков есть пакеты ... вот у цыгана к примеруhttps://www.otpbank.com.ua/pdf/pb/capitan-02.pdf
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