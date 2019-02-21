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Обслуговування в українських
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 123
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
40
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
25
Всього голосів : 123
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 00:08

greenozon

для моряков у многих банков есть пакеты ... вот у цыгана к примеру

https://www.otpbank.com.ua/pdf/pb/capitan-02.pdf
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