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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
40
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
26
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 11:44

https://bank.com.ua/ru/tarifi тут не могу найти
на руках есть распечатка тарифов ведение текущих счетов для физ лиц
там написано что пополнение своего счета 0.1%
плюс в банке сказали тоже самое
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 11:49

  zoawlhxc написав:https://bank.com.ua/ru/tarifi тут не могу найти
на руках есть распечатка тарифов ведение текущих счетов для физ лиц
там написано что пополнение своего счета 0.1%
плюс в банке сказали тоже самое

У банки есть т.с. три вида текущих счетов: под депозит, карточные, текущие бескарточные.
Чаще всего если счет пополняется б/н нашару, то обнал с него идет с комисс... и наоборот. Перевод между своими по внутрибанку (через ИБ) - нашару.
Карточные счета обслуживаются с условно-бесплатной абонкой. Например, если оплатил картой покупок на 1500грн, то абонку не снимают.
Вот и мутите себе комплектик, по крайней мере, из 2 счетов :idea:
Мне нравится бессрочный депозит Мобильный(2620), бескарточный: пополняется СЭПом нашару, 8% на остаток, 100грн - несниж сумма
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 12:01

нашел
https://bank.com.ua/uploads/1/6933-tari ... unkiv.xlsx
Пакет "Для власних потреб" пополнение без % , выдача платная
Пакет "Для купівлі_продажу ОВДП" пополнение 0.1% а выдача бесплатно
я планирую покупку овгз поэтому надо открывать соответствующий пакет
zoawlhxc
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 07:17

Скажите, в банке уже заработал онлайн-обмен или еще нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 10:07

  Искатель написав:Скажите, в банке уже заработал онлайн-обмен или еще нет?

Судя по этой инфе http://eximb.ml/kurs/ наверно работает...
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 кві, 2019 10:41

  isen написав:
  Искатель написав:Скажите, в банке уже заработал онлайн-обмен или еще нет?

Судя по этой инфе http://eximb.ml/kurs/ наверно работает...

Меня попросили добавить банку - я и добавил.
А работает ли он на самом деле - понятия не имею, желательно это уточнить
  • EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
  • EximBonus Bot - https://forum.finance.ua/topic222750.html
  • Онлайн-курсы обмена валют - https://forum.finance.ua/topic222963.html
  • Промокод 'Бонус к депозиту' - I3DPEJD
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2019 20:28

  mustbe написав:
  isen написав:
  Искатель написав:Скажите, в банке уже заработал онлайн-обмен или еще нет?

Судя по этой инфе http://eximb.ml/kurs/ наверно работает...

Меня попросили добавить банку - я и добавил.
А работает ли он на самом деле - понятия не имею, желательно это уточнить


Сегодня специально уточнил: не работает онлайн-обмен в "Пивденном". Не работал, не работает и не известно, заработает ли вообще.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 13:18

Re: Південний

Добрый день, коллеги. Подскажите с зарплатной карты по п2п банк отдает без комиссии? Каким образом дешевле забрать?
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:04

Доброго дня!
Думаю війти в ОВДП через "Південний".
Що чутно про стан банку? Є якийсь негатив?
Дякую.
PPO
 
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