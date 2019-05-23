на руках есть распечатка тарифов ведение текущих счетов для физ лиц
там написано что пополнение своего счета 0.1%
плюс в банке сказали тоже самое
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 кві, 2019 11:44
на руках есть распечатка тарифов ведение текущих счетов для физ лиц
там написано что пополнение своего счета 0.1%
плюс в банке сказали тоже самое
Додано: Вів 09 кві, 2019 11:49
У банки есть т.с. три вида текущих счетов: под депозит, карточные, текущие бескарточные.
Чаще всего если счет пополняется б/н нашару, то обнал с него идет с комисс... и наоборот. Перевод между своими по внутрибанку (через ИБ) - нашару.
Карточные счета обслуживаются с условно-бесплатной абонкой. Например, если оплатил картой покупок на 1500грн, то абонку не снимают.
Вот и мутите себе комплектик, по крайней мере, из 2 счетов
Мне нравится бессрочный депозит Мобильный(2620), бескарточный: пополняется СЭПом нашару, 8% на остаток, 100грн - несниж сумма
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 09 кві, 2019 12:01
нашел
Пакет "Для власних потреб" пополнение без % , выдача платная
Пакет "Для купівлі_продажу ОВДП" пополнение 0.1% а выдача бесплатно
я планирую покупку овгз поэтому надо открывать соответствующий пакет
Додано: Сер 10 кві, 2019 10:07
Судя по этой инфе
Додано: Сер 10 кві, 2019 10:41
Меня попросили добавить банку - я и добавил.
А работает ли он на самом деле - понятия не имею, желательно это уточнить
Додано: Пон 15 кві, 2019 20:28
Сегодня специально уточнил: не работает онлайн-обмен в "Пивденном". Не работал, не работает и не известно, заработает ли вообще.
Додано: П'ят 19 кві, 2019 13:18
Re: Південний
Добрый день, коллеги. Подскажите с зарплатной карты по п2п банк отдает без комиссии? Каким образом дешевле забрать?
Додано: П'ят 24 тра, 2019 12:04
Доброго дня!
Думаю війти в ОВДП через "Південний".
Що чутно про стан банку? Є якийсь негатив?
Дякую.
Додано: П'ят 24 тра, 2019 13:37
З Вуйцьом біля нашого Слуги проблем в банки не повинно бути.
ПреЗЕдент...наш слуга
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