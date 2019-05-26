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Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:10
Квесторе_поверніться написав: PPO написав:
Доброго дня!
Думаю війти в ОВДП через "Південний".
Що чутно про стан банку? Є якийсь негатив?
Дякую.
З Вуйцьом біля нашого Слуги проблем в банки не повинно бути.
За слугу зуб даёшь?
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