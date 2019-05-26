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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
40
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
16
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
26
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 14:10

  Квесторе_поверніться написав:
  PPO написав:Доброго дня!
Думаю війти в ОВДП через "Південний".
Що чутно про стан банку? Є якийсь негатив?
Дякую.

З Вуйцьом біля нашого Слуги проблем в банки не повинно бути. :wink:

За слугу зуб даёшь?
2805
 
Повідомлень: 68
З нами з: 20.07.10
Подякував: 178 раз.
Подякували: 12 раз.
 
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  #<1 ... 81828384
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