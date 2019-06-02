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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 81828384 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Південний 3 5 124 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 32% 40 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 7% 9 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 13% 16 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 27% 33 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 21% 26 Всього голосів : 124 Додано: Пон 03 чер, 2019 13:09 LTV: ВЛАСНИК БАНКУ "ПІВДЕННИЙ" ПОПАВСЯ В РИЗІ З ВЕЛИКОЮ СУМОЮ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ГОТІВКИ



У власника банку "Південний" Юрія Родіна в середині травня виникли проблеми під час відвідин Риги. За даними Латвійського телебачення (LTV), місцеві митники знайшли в нього велику незадекларовану суму грошей, пише lb.ua.



Згідно з отриманою оперативною інформацією, митниця вирішила перевірити приватний літак, який прибув до Риги з української Одеси. У чотирьох пасажирів знайшли майже мільйон євро готівкою. Чоловік 1954 року народження у своєму багажі віз 200 тис. доларів США, чоловік 1987 р.н. - 300 тис. доларів, жінка 1977 р.н. везла 100 тис. євро, а чоловік 1950 р.н. - 300 тис. євро. За наявними у De facto відомостями, останнім був Юрій Родін.



Служба держдоходів Латвії порушила чотири кримінальні процеси за ухилення від декларування грошових коштів, якщо вони були отримані злочинним шляхом, а також за легалізацію коштів, отриманих нелегальним шляхом.



Грошові кошти арештовано, а затриманих відпустили на волю - зараз вони в Україні.



Латвійська податкова служба подала запит про правову допомогу українським колегам, повідомив журналістам консультант гендиректора Служби державних доходів Андрій Вайварс.



Він відмовився підтвердити або спростувати, що Родін був одним із тих пасажирів, але визнав, що СДД має підозри, що один гість пов`язаний з української оргзлочинністю.



Родін є акціонером невеликого латвійського Reģionālā investīciju banka (RIB).

http://finbalance.com.ua/news/ltv-vlasnik-banku-pivdenniy-popavsya-v-rizi-z-velikoyu-sumoyu-nezadeklarovano-hotivki Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8519 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6078 раз. Подякували: 2360 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 81828384 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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