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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 81828384

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
40
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
26
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 13:09

LTV: ВЛАСНИК БАНКУ "ПІВДЕННИЙ" ПОПАВСЯ В РИЗІ З ВЕЛИКОЮ СУМОЮ НЕЗАДЕКЛАРОВАНОЇ ГОТІВКИ

У власника банку "Південний" Юрія Родіна в середині травня виникли проблеми під час відвідин Риги. За даними Латвійського телебачення (LTV), місцеві митники знайшли в нього велику незадекларовану суму грошей, пише lb.ua.

Згідно з отриманою оперативною інформацією, митниця вирішила перевірити приватний літак, який прибув до Риги з української Одеси. У чотирьох пасажирів знайшли майже мільйон євро готівкою. Чоловік 1954 року народження у своєму багажі віз 200 тис. доларів США, чоловік 1987 р.н. - 300 тис. доларів, жінка 1977 р.н. везла 100 тис. євро, а чоловік 1950 р.н. - 300 тис. євро. За наявними у De facto відомостями, останнім був Юрій Родін.

Служба держдоходів Латвії порушила чотири кримінальні процеси за ухилення від декларування грошових коштів, якщо вони були отримані злочинним шляхом, а також за легалізацію коштів, отриманих нелегальним шляхом.

Грошові кошти арештовано, а затриманих відпустили на волю - зараз вони в Україні.

Латвійська податкова служба подала запит про правову допомогу українським колегам, повідомив журналістам консультант гендиректора Служби державних доходів Андрій Вайварс.

Він відмовився підтвердити або спростувати, що Родін був одним із тих пасажирів, але визнав, що СДД має підозри, що один гість пов`язаний з української оргзлочинністю.

Родін є акціонером невеликого латвійського Reģionālā investīciju banka (RIB).

http://finbalance.com.ua/news/ltv-vlasnik-banku-pivdenniy-popavsya-v-rizi-z-velikoyu-sumoyu-nezadeklarovano-hotivki
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:07

Видимо они везли деньги, чтобы докапитализировать тот невеликий латвійський банк.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2019 17:50

  WachtAmRhein написав:Видимо они везли деньги, чтобы докапитализировать тот невеликий латвійський банк.

А шо, банку цю дрібну треба докапіталізовувати?
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Повідомлення Додано: Вів 04 чер, 2019 19:52

  WachtAmRhein написав:Видимо они везли деньги, чтобы докапитализировать тот невеликий латвійський банк.




...для этого надо нал везти в мусорных 30 литровых черных пакетах?
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 17:17

Re: Південний

Доброго времени суток! Кто-то открывал себе он-лайн депо " Яскравий" под 19%? Если да, то условия депо было без понижения ставки? Вроде в условиях о понижении ничего не было и в my bank, о понижении ничего нет, но почему-то на август месяц ближайшую сумму выплаты уже посчитали под 18%...
Мы были вместе: Укрпромбанк, Родовид, Home Credit Bank, RD-банк,Дельта, Хрещатик, Фидо, Евробанк, Платинум Банк :cry:
Barsurman
 
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