Додано: Вів 09 лип, 2019 19:20

Пивденный еще с 15 часов продавал доллар уже не по 25,65, а по 25,80, а на сайте до сих пор стоит 25,65. Геи, сэр! Типа народ приедет за сладким курсом, а возьмет по тому, какой есть. Жулики.

Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий.