в банків нема етики
лише бізнес (отримання прибутку на вас)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:34
Re: Південний
в банків нема етики
лише бізнес (отримання прибутку на вас)
+50грн !
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:12
Re: Південний
Господа, есть тут те, кто брал кредит наличными?есть вопросы
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:19
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