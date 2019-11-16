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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 82838485

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 125
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
40
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
33
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
21%
26
Всього голосів : 125
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:34

Re: Південний

  Maksi2 написав:Я думаю, в наше время брать деньги за смс-ки - это вообще не этично и пережиток прошлого.


в банків нема етики

лише бізнес (отримання прибутку на вас)
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:12

Re: Південний

Господа, есть тут те, кто брал кредит наличными?есть вопросы
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:19

  _Slava_ написав:Господа, есть тут те, кто брал кредит наличными?есть вопросы

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