в банків нема етики
лише бізнес (отримання прибутку на вас)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 12 сер, 2019 16:34
Re: Південний
в банків нема етики
лише бізнес (отримання прибутку на вас)
+50грн !
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Додано: Суб 16 лис, 2019 19:12
Re: Південний
Господа, есть тут те, кто брал кредит наличными?есть вопросы
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
Додано: Нед 17 лис, 2019 21:19
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Додано: Суб 07 гру, 2019 16:09
А депозитчики "Пивденного" есть?
Я в прошлом году открыл парочку. Первый должен был закончиться в этот понедельник (9.12). Захожу в ИБ (сегодня только 7.12., напомню), а деньги уже на карточке, вместе с процентами.
Здесь так принято, да?
Кстати, второй депозит был с пополнением, думал, добавить к нему - ан нет! Пишет "пополнения нет". Т.е. "Пивденный" меняет условия во время действия депозитов?
Додано: Нед 08 гру, 2019 16:35
1. Так и есть. Чтоб не платить % за выходные дни, депо выплачивают в пятницу.
2. Пополнение, скорее всего, было возможно на протяжении нескольких месяцев, что, обычно, оговаривается в договоре.
Депозитчики потихоньку мигрируют из-за не интересных ставок...
Додано: Сер 01 січ, 2020 11:55
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Пропозиція діє до 31 січня 2020 року.
+50грн !
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Додано: Сер 01 січ, 2020 14:35
Re: Південний
1й мес - 18%, 2й-16% и 3й-13%
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:30
"Маловато будет!"(с) Даже 16% в среднем не получается.
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:32
Додано: Нед 12 січ, 2020 19:35
Re: Південний
І Куди йти тим хто лише 3 місяці може посидіти в банці?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
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