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Обслуговування в українських
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 83848586>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 16:34

Re: Південний

  Maksi2 написав:Я думаю, в наше время брать деньги за смс-ки - это вообще не этично и пережиток прошлого.


в банків нема етики

лише бізнес (отримання прибутку на вас)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 16 лис, 2019 19:12

Re: Південний

Господа, есть тут те, кто брал кредит наличными?есть вопросы
Банк - это место, где вам дадут денег взаймы, если вы докажете, что они вам не нужны...
_Slava_
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Повідомлення Додано: Нед 17 лис, 2019 21:19

  _Slava_ написав:Господа, есть тут те, кто брал кредит наличными?есть вопросы

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Повідомлення Додано: Суб 07 гру, 2019 16:09

А депозитчики "Пивденного" есть?
Я в прошлом году открыл парочку. Первый должен был закончиться в этот понедельник (9.12). Захожу в ИБ (сегодня только 7.12., напомню), а деньги уже на карточке, вместе с процентами.
Здесь так принято, да?
Кстати, второй депозит был с пополнением, думал, добавить к нему - ан нет! Пишет "пополнения нет". Т.е. "Пивденный" меняет условия во время действия депозитов?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2019 16:35

  Искатель написав:А депозитчики "Пивденного" есть?
Я в прошлом году открыл парочку. Первый должен был закончиться в этот понедельник (9.12). Захожу в ИБ (сегодня только 7.12., напомню), а деньги уже на карточке, вместе с процентами.
Здесь так принято, да?
Кстати, второй депозит был с пополнением, думал, добавить к нему - ан нет! Пишет "пополнения нет". Т.е. "Пивденный" меняет условия во время действия депозитов?


1. Так и есть. Чтоб не платить % за выходные дни, депо выплачивают в пятницу.
2. Пополнение, скорее всего, было возможно на протяжении нескольких месяцев, что, обычно, оговаривается в договоре.
Депозитчики потихоньку мигрируют из-за не интересных ставок... :(
darmet
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 11:55

Акційний депозит «Відмінне бажання»
Пропозиція діє до 31 січня 2020 року.

https://bank.com.ua/deposit/vidminne-bazhannya
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 січ, 2020 14:35

Re: Південний

greenozon написав:Акційний депозит «Відмінне бажання»
Пропозиція діє до 31 січня 2020 року.

https://bank.com.ua/deposit/vidminne-bazhannya
1й мес - 18%, 2й-16% и 3й-13%
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:30

  GALeon написав:
greenozon написав:Акційний депозит «Відмінне бажання»
Пропозиція діє до 31 січня 2020 року.

https://bank.com.ua/deposit/vidminne-bazhannya
1й мес - 18%, 2й-16% и 3й-13%

"Маловато будет!"(с) Даже 16% в среднем не получается.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:32

  Maksi2 написав:Ну а верх дурости это платное изменение пин кода...

Бескорыстно любят деньги :lol:
candidat
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 19:35

Re: Південний

  candidat написав:"Маловато будет!"(с) Даже 16% в среднем не получается.

І Куди йти тим хто лише 3 місяці може посидіти в банці? :)
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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