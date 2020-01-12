Ну, я так не размениваюсь по мелочам, поэтому сложно дать совет, но разве не найдутся банки со ставкой на 3 месяца больше 15,67%? Вроде бы в Аккорде 17,25%.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 20:14
Ну, я так не размениваюсь по мелочам, поэтому сложно дать совет, но разве не найдутся банки со ставкой на 3 месяца больше 15,67%? Вроде бы в Аккорде 17,25%.
|