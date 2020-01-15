Ну, я так не размениваюсь по мелочам, поэтому сложно дать совет, но разве не найдутся банки со ставкой на 3 месяца больше 15,67%? Вроде бы в Аккорде 17,25%.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 20:14
Ну, я так не размениваюсь по мелочам, поэтому сложно дать совет, но разве не найдутся банки со ставкой на 3 месяца больше 15,67%? Вроде бы в Аккорде 17,25%.
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:00
Re: Південний
Хочу открыть депозит на год через ИБ.
Хотел уточнить детали. Оказалось за открытие счета 100 грн и внесение средств на этот счет комиссия 0,1% от суммы внесения.
Это так у всех было? Каким-то нае...ловом попахивает
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