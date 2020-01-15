Ну, я так не размениваюсь по мелочам, поэтому сложно дать совет, но разве не найдутся банки со ставкой на 3 месяца больше 15,67%? Вроде бы в Аккорде 17,25%.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 12 січ, 2020 20:14
Ну, я так не размениваюсь по мелочам, поэтому сложно дать совет, но разве не найдутся банки со ставкой на 3 месяца больше 15,67%? Вроде бы в Аккорде 17,25%.
Додано: Чет 16 січ, 2020 11:00
Re: Південний
Хочу открыть депозит на год через ИБ.
Хотел уточнить детали. Оказалось за открытие счета 100 грн и внесение средств на этот счет комиссия 0,1% от суммы внесения.
Это так у всех было? Каким-то нае...ловом попахивает
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:42
Под депозит открывается другой счёт
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:45
в каком тарифном плане?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:51
Для получения доходов
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:53
Re: Південний
Стартовий...підійде?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 16 січ, 2020 12:56
Re: Південний
Ничего не понятно
Менеджер говорит одно, тут другое. А по факту будет третье ?
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
|