Додано: Чет 16 січ, 2020 11:00

Хочу открыть депозит на год через ИБ.

Хотел уточнить детали. Оказалось за открытие счета 100 грн и внесение средств на этот счет комиссия 0,1% от суммы внесения.



Это так у всех было? Каким-то нае...ловом попахивает

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