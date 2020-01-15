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Обслуговування в українських
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Південний

Південний
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 84858687>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Південний 3 5 127
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
41
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
7%
9
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
17
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
34
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
26
Всього голосів : 127
Повідомлення Додано: Нед 12 січ, 2020 20:14

  Квесторе_поверніться написав:
  candidat написав:"Маловато будет!"(с) Даже 16% в среднем не получается.

І Куди йти тим хто лише 3 місяці може посидіти в банці? :)

Ну, я так не размениваюсь по мелочам, поэтому сложно дать совет, но разве не найдутся банки со ставкой на 3 месяца больше 15,67%? Вроде бы в Аккорде 17,25%.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 11:00

Re: Південний

Хочу открыть депозит на год через ИБ.
Хотел уточнить детали. Оказалось за открытие счета 100 грн и внесение средств на этот счет комиссия 0,1% от суммы внесения.

Это так у всех было? Каким-то нае...ловом попахивает
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:42

  alex2013a90 написав:Хочу открыть депозит на год через ИБ.
Хотел уточнить детали. Оказалось за открытие счета 100 грн и внесение средств на этот счет комиссия 0,1% от суммы внесения.

Это так у всех было? Каким-то нае...ловом попахивает

Под депозит открывается другой счёт
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:45

  Stringer написав:
  alex2013a90 написав:Хочу открыть депозит на год через ИБ.
Хотел уточнить детали. Оказалось за открытие счета 100 грн и внесение средств на этот счет комиссия 0,1% от суммы внесения.

Это так у всех было? Каким-то нае...ловом попахивает

Под депозит открывается другой счёт

в каком тарифном плане?
Правительство Аргентины подготовило законопроект о введении 30-процентного налога на покупку иностранной валюты.
J
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:51

  J написав:
  Stringer написав:
  alex2013a90 написав:Хочу открыть депозит на год через ИБ.
Хотел уточнить детали. Оказалось за открытие счета 100 грн и внесение средств на этот счет комиссия 0,1% от суммы внесения.

Это так у всех было? Каким-то нае...ловом попахивает

Под депозит открывается другой счёт

в каком тарифном плане?

Для получения доходов
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:53

Re: Південний

  J написав:в каком тарифном плане?

Стартовий...підійде?
https://bank.com.ua/card/paket-poslug-s ... tniy-klint
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 12:56

Re: Південний

Ничего не понятно :)
Менеджер говорит одно, тут другое. А по факту будет третье ?
Промокод N3417GD на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:38

Re: Південний

  Stringer написав:Для получения доходов

Такого немає.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:49

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:Для получения доходов

Такого немає.

Есть повод открыть ;-)
+100 грн за открытие Коко Кард с кешбеком в банке Форвард - http://lx4.me/c/Lu5e5LL8
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 13:52

Re: Південний

  Stringer написав:Есть повод открыть

В лінійці рахунків відсутній.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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